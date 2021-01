Limpeza na Estrada dos Bandeirantes Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 00:00

A Comlurb iniciou nesta terça-feira (26/01) uma grande operação integrada de limpeza, roçada e podas de árvores, na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, Zona Oeste, incluindo o entorno de estações do BRT. A Companhia atua com 63 garis e sete agentes de limpeza urbana nos serviços de podas de árvores, roçada, capina e varrição com remoção de resíduos, com apoio de 17 ceifadeiras, seis sopradores, três motopodas e uma motosserra.

Estão sendo utilizados quatro caminhões, sendo dois basculantes e dois compactadores. Até as 15h desta terça, foram removidas 43,3 toneladas de resíduos e feitas 24 podas de árvores, sendo 14 com cesto aéreo e 10 podas a pé (sem a utilização de cesto), além de uma remoção.

Publicidade

O trabalho, que teve início na Estação Praça do Bandolim do BRT, é feito em uma extensão de 3,47 quilômetros e 37.832m² de área verde, e será finalizado na sexta-feira, na altura da Estação Merck, na Taquara