Publicado 06/02/2021 10:05

Anderson Leonardo assumiu ser bissexual em uma live durante a madrugada deste sábado (6),logo após ter passado horas na 33ª Delegacia Policial (Realengo) para depor sobre a acusação de estupro de Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon. Em conversa com o jornalista Betoh Cascardo, o pagodeiro falou tudo e sem filtro sobre o caso. Anderson negou o estupro."Comi? Comi. Estuprei? Não. Comi, com consenso. O veado (sic) estava colocando cada roupa colorida, aquele 'bagão' (sic) na frente, grande para c******, e com o maior bundão. Eu falei: 'Compadre, vou botar no c* dele logo para acabar com essa p****. Botei no c* dele. Pensei que estava até apaixonado pelo c* dele. Mas depois que comi o c* dele, com consentimento, normal" - Neste momento o cantor para o depoimento e afirma que não está tentando se prejudicar ou criar provas contra si próprio, que apenas está relatando fatos. E continuou. "Eu não preciso estuprar ninguém, não. Não preciso".