Hemerson Santos, o Mestre dos Cachos Divulgação

Publicado 14/02/2021 16:14

Hemerson Santos, mais conhecido como Mestre dos Cachos, será destaque na Beija-Flor de Nilópolis, escola de coração onde o mesmo já desfilou como passista. O convite veio de ninguém menos que Gabriel David, filho do patrono Anízio Abrahao David, presidente conselheiro da Agremiação.

No próximo Carnaval, o enredo da Beija-Flor será sobre “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”. Um enredo fabuloso e forte, que mostrará inúmeras personalidades negras e sua importância para a nossa sociedade. O samba é para todos, mas suas raízes são negras.



"Fico feliz em ver o Gabriel, um jovem branco, apoiando diretamente todas as causas do povo preto, ele faz isso o ano inteiro dentro e fora do samba. Me senti lisonjeado em ser convidado por ele”, revela Hemerson Santos.



O 'Mestre dos Cachos' é o cabeleireiro queridinho de personalidades como Babu Santana, Adriana Bombom e da atriz Roberta Rodrigues. Foi ele também o profissional responsável por fazer a transição da bailarina e esposa da Ludmilla, a Bruna Gonçalves.



Seus vídeos na redes sociais ultrapassam a marca de 91 milhões de visualizações. Neles, o Hermerson mostra o antes e depois das clientes, faz ações sociais e compartilha um pouco do seu dia-a-dia.