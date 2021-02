Globo deixa de citar que restaurante com aglomeração é da filha de Flávia Alessandra Reprodução GloboPlay

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 11:24 | Atualizado 15/02/2021 16:17

Uma reportagem do 'RJ TV 1', da TV Globo, chamou a atenção desta coluna. A matéria em questão abordava as multas da Prefeitura do Rio e os flagras em estabelecimentos que não respeitam a pandemia e promovem constantes aglomerações em suas dependências. Mas o curioso é que um desses locais pertence a uma artista ligada à emissora, mas essa parte 'esqueceram' de citar na matéria.

É o caso do Restaurante Feu, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, que tem em seu quadro de sócios a Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra - contratada da Globo - e que estreou em 'Malhação - Seu Lugar no Mundo'. Inclusive, esta não é a primeira vez que a coluna recebe informações sobre aglomeração nas dependências do Feu.

Além disso, a reportagem também citou a Casa Maya, em São Conrado, na Zona Sul carioca, que pertence à Manu Maya, que vem a ser a filha do Wolf Maya, diretor que hoje mora fora do Brasil, mas que por anos trabalhou na emissora dos Marinho. Mas isso a Globo não mostra!



A assessoria de Giulia Costa enviou um comunicado à coluna informando que a atriz não é mais sócia do restaurante Feu e que a decisão aconteceu por divergências na gestão do negócio.

Giulia Costa não faz mais parte da sociedade do restaurante Feu. A decisão foi tomada a partir de divergências na gestão do negócio. Giulia era responsável pelas áreas de comunicação e marketing, por isso não tinha autonomia para atuar em decisões estratégicas sobre a rotina de funcionamento do restaurante. O convite para participar deste empreendimento nasceu de uma amizade entre Giulia e os demais sócios. Por isso, o fim da parceria foi decidida de forma conjunta e pacífica.