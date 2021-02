Nego do Borel Reprodução

fotogaleria Os vizinhos do condomínio de luxo onde mora o Nego do Borel, na Barra da Tijuca, estão um tanto insatisfeitos com o cantor. Mas calma, ao contrário do que você, caro leitor, possa pensar, não trata-se de reclamações por conta de som alto ou festas durante a pandemia. No grupo do condomínio, no WhatsApp, a reclamação é sobre os cultos que o artista vem realizando em sua mansão.

"Qual decibéis é permitido para culto? E qual tempo estimado para acabar? Na casa do Nego do Borel começou um ao meio dia e uma gritaria em meio a 'aleluia' e 'senhor' que entra em todos os cômodos da casa. Teve até um momento de fogos de artifício no terreno vazio ao lado. Nunca vi isso", escreveu um dos moradores.

Procurado, Nego do Borel, através de sua assessoria, esclareceu que neste fim de semana comemorou o aniversário da mãe com um culto em casa e que jamais teve a intenção de incomodar a vizinhança. "Este domingo (14) foi muito especial para mim, por mais uma vez poder comemorar o aniversário da minha mãe com ela, que é a pessoa mais importante da minha vida e a quem eu devo tudo sempre. E decidi extravasar toda essa felicidade e gratidão numa reunião de família, com a presença de um pastor, já que somos religiosos e dedicamos toda honra e toda a glória a Deus. Foi um momento muito abençoado e feliz, sem aglomerações e respeitando as recomendações de segurança contra a Covid-19 e também as regras do condomínio. Nosso objetivo, de jeito nenhum, foi incomodar alguém e sim levar paz e conforto, além de agradecer. Peço desculpa para quem se sentiu incomodado", disse o funkeiro.