Vereador por São Paulo, Thammy Miranda já havia demonstrado, através de suas redes sociais, toda sua indignação com o discurso da participante Lumena Aleluia, do 'BBB 21', sobre sua colega de confinamento, a atriz Carla Diaz. O filho de Gretchen disse que iria reunir seus advogados para verificar a possibilidade de processar a baiana por sua fala sobre Carla 'ser toda cagada em sua branquitude de merda'. Em conversa com a coluna Thammy disse que já tomou a primeira providência contra a psicóloga e enviou um ofício ao Ministério Público do Rio de Janeiro denunciando o ato de racismo de Lumena contra Carla Diaz.



"Ontem mesmo (quarta-feira) já enviei um ofício ao MP. Não é só o Thammy político que está fazendo isso e sim o cidadão. Me senti mais que ofendido. Eu me senti no dever de chamar atenção pra isso. Se a Carla Dias tivesse falado: "negritude de merda", ela sairia presa no BBB. A mesma responsabilidade que devemos ter com os negros, devemos ter com os brancos, porque não é sobre cor, é sobre ser humano", diz o vereador, que também pretende processar a baiana na esfera cível e, caso ganhe, pretende doar a indenização para entidades de combate ao racismo.



No documento enviado ao MP, ao qual esta coluna teve acesso com exclusividade, Thammy afirma que "não se trata de cogitar, como tem sido veiculado, o 'racismo reverso', hipótese já afastada pelo judiciário, mas de perigoso incitamento a comportamentos agressivos e humilhantes em relação a pessoas de raças diferentes. De incitamento à prática de atos de convulsão social, pois aos racistas tal frase dá munição para se auto-justificarem".



Ele diz ainda que "a participante em questão trouxe para o programa de repercussão nacional todo o desrespeito, desinformação e agressividade que tem sido objeto de preocupação nas redes sociais".



Nas redes sociais, Thammy demonstrou acreditar que Lumena tem 'pego no pé' de Carla Diaz fazendo uso de pressão psicológica e que ela use seus conhecimentos como psicóloga para tentar desestabilizar outros brothers. "Ela é um lixo de ser humano, é surreal o que ela está fazendo. Eu nunca conheci na minha vida um ser humano tão podre. Se essa não for a verdade dela, a edição do reality show está fazendo dela um monstro", afirmou.