Sarah Andrade Reprodução GloboPlay

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 05:10 | Atualizado 24/02/2021 05:55

fotogaleria Sarah Andrade vem surpreendendo a todos os telespectadores do 'Big Brother Brasil' com sua visão apurada do jogo que nenhum outro participante tem. Em poucas semanas de confinamento, ela conseguiu identificar os vilões e mocinhos da casa e desfazer a trupe da discórdia, a começar pela eliminação de Nego Di - que ela puxou para o paredão - e depois a de Karol Conká - que ela indicou ao paredão como líder. Além disso, ela foi a participante menos votada em um paredão triplo de toda história do reality da Globo. Atenta aos detalhes, Sarah costuma observar tudo e todos, mas sempre na dela. Ela não se envolve diretamente em brigas e barracos, mas engana-se quem acha a sister 'mamão com açúcar' nestas circunstâncias. Sarah tem, sim, um lado explosivo que podemos vir a conhecer em breve. "O lado explosivo da Sarah é falar alto, discordar sem cerimônia alguma de uma opinião ou posicionamento", revela Ellen Peters, a amiga que morou com Sarah em Los Angeles, na Califórnia. Ellen também explica de onde vem a perspicácia de Sarah no jogo. "Muitas leituras que ela fez tem contribuído para as tomadas de decisões dela. Além disso, ela foi sempre aconselhada pela mãe a ser uma pessoa observadora, que presta atenção aos detalhes, expressões faciais e corporais".

A Sarah é a única jogadora que consegue enxergar o mesmo jogo de quem está assistindo, só que estando lá dentro da casa. Ela sempre teve essa perspicácia? A que podemos atribuir essa intuição dela que dificilmente falha?

A Sarah sempre foi perspicaz. Ela analisa pessoas e situações e não se deixa influenciar. Os valores dela são muito importantes e norteiam as ações e o modo de pensar dela. Quanto à intuição, Sarah é uma pessoa de muita fé em Deus e que acredita na lei da atração. Devido a isso, a conexão dela com o universo é intensa e, dessa forma, se ela for atenta aos sinais que se manifestam pela intuição dela, ela tem maior chance de acertar nas tomadas de decisões.



Publicidade

Semana após semana a Sarah vem conseguindo eliminar os chamados 'vilões' do 'BBB'. O jogo dela vem surpreendendo vocês, amigos e familiares, ou por conhecê-la vocês já imaginavam que ela seria bem estratégica como vem sendo?

Imaginávamos que ela seria estratégica, mas estamos surpresos e felizes com as escolhas e posicionamentos certeiros que ela tem feito.

A Sarah trouxe conhecimentos ou vivências de fora que estão a ajudando a jogar?

Certamente a Sarah é curiosa por natureza e gosta de aprender. Muitas leituras que ela fez tem contribuído para as tomadas de decisões dela. Além disso, ela foi sempre aconselhada pela mãe a ser uma pessoa observadora, que presta atenção aos detalhes, expressões faciais e corporais. O fato da mãe ser policial influenciou na criação de Sarah. Outro aspecto que contribui para a Sarah jogar do modo que está jogando é a experiência de morar em outro país, conviver com pessoas diferentes e ter vivido momentos inusitados e desafiadores.

Publicidade

Ela nunca pensou em seguir os passos da mãe na carreira militar? Diante do lado 'espiã' dela, vocação já da pra ver que tem...

Ela nunca pensou em seguir a carreira da mãe. A Sarah tinha como projeto profissional trabalhar na área de marketing de grandes empresas multinacionais, o que ela conseguiu concretizar.

Você, que morou com a Sarah, pode dizer com propriedade: ela é aqui fora exatamente o que está sendo lá dentro?

A Sarah que está participando do reality show é exatamente a mesma pessoa que eu conheço, a minha amiga de sempre.



Publicidade

Ela procura se manter sempre centrada mesmo em situações de brigas e barracos. Tem um lado mais explosivo dela que ainda não conhecemos? Acha que em breve ela pode vir a explodir em algum momento?

Por ser muito espontânea, ela tem um lado explosivo, mas ela não é agressiva. Sarah é uma pessoa que sofrerá caso machuque alguém com as palavras. Ela preocupa-se muito em ser justa e tratar as pessoas com respeito. O lado explosivo da Sarah é falar alto, discordar sem cerimônia alguma de uma opinião ou posicionamento ou então trazer à tona uma série se situações passadas que ocasionaram a explosão no momento.