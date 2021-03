Juliette e Agamenon Filho Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 02:00

Atualmente no mundo dos famosos ter uma equipe bem preparada em marketing digital é uma ajuda e tanto para que os artistas ganhem números de seguidores nas redes sociais e, consequentemente, faturem com esse novo mercado. Especialista de marketing digital Agamenon Filho, também conhecido como Agabas, vem analisando as equipes de marketing dos brothers e sisters a edição passada e a atual do 'Big Brother Brasil.

Agabas elogia as equipes de Manu Gavassi, Bianca Andrade e Rafa Kalimann, que souberam usar o programa para solidificar as imagens de suas respectivas clientes na área da música, moda, beleza, publicidade, e não precisaram nem ganhar o programa em 2020. Neste ano, ele avalia bem a estratégia da turma de Juliette. Para ele, a paraibana é uma das favoritas do público pela forma como sua imagem é conduzida nas redes sociais. Os administradores de suas páginas do Instagram e do Twitter não economizam nos memes e na interação com os fãs do programa.

Publicidade

"Juliette é assessorada por uma equipe que destaca seus pontos fortes no programa. Seus posts são estrategicamente publicados em horários nos quais as redes sociais estão mais aquecidas, o que torna mais previsível uma possível viralização do conteúdo. Além do mais, sua equipe se posiciona muito bem em todas as redes", explica.