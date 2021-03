Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:45

Muitas mulheres assumem que existem dias que acordam e não querem olhar para o espelho e uma delas é Cleo. Sim, minha gente! A filha mais velha de Fábio Jr e Glória Pires também passa por esse problema e ela assumiu que tem distorção da própria imagem, mas que anda conseguindo lidar com seus altos e baixos.

"O fato de eu aprender a não depender do que eu vejo no espelho como um fator que me deixa bem ou me deixa mal, isso é uma coisa que me ajuda muito. E quando eu falo sobre isso, para mim é assim: tem vezes que as pessoas estão me achando linda, perfeita, maravilhosa. Tem dias que eu me olho no espelho e digo 'Meu Deus!'. Então eu também já sei que tenho distorção da minha própria imagem. Tive que entender isso e aprender que eu não posso me fixar só no que estou vendo no espelho", contou em entrevista à revista Marie Claire.

A atriz e cantora também comentou que, apesar de gostar de assistir, não participaria de um reality show tal como acontece agora com seu irmão Fiuk no 'BBB 21'. "Acho que infelizmente os nossos erros, a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de controle emocional - que eu acho uma coisa normal para todo mundo, principalmente em uma situação daquelas, de estar confinado - ainda é usado contra a gente. Tanto lá dentro quanto publicamente. E eu não sei se eu teria esse controle todo. Então eu não sei se seria uma coisa boa para mim. Acho que eu não iria. Pelo menos não hoje".