Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 19:18

O último dia de Rodolffo nos aposentos do líder da semana do 'BBB 21' foi marcado por um banho pelado, pelado e nu com a mão no bolso. O cantor sertanejo não quis saber das câmeras 24 horas da casa do mais vigiada do Brasil e muito menos dos olhares curiosos de Gilberto e Juliette, que correram para espiarem da janela o momento íntimo do ex-marido de Rafa Kalimann. Rodolffo se esbaldou debaixo do chuveiro.

Mas Rodolfo se quiser pedir a produção um Gillette só pra dar um jeito aí na mata acho que eles arrumam #bbb21 pic.twitter.com/fAedxLrVHU — isadora (@wildfirefck) March 10, 2021

Rodolfo tomando banho pelado, o Gil e Juliette foram correndo pra ver kkkkkkk #bbb21 | até o João | produção | basculho | vitube | E Carla | Gil Sarah pic.twitter.com/9CQ5VzlDFi — Loan | Alienado do BBB (@loansants) March 10, 2021