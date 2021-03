Carla Diaz e Arthur Reprodução GloboPlay

Após retornar ao confinamento do 'BBB 21' vestida de Dummy, no início da tarde desta quinta-feira (11) e ser recebida por seus aliados, Carla Diaz propôs ao seu affair no confinamento, Arthur Picolli, uma nova parceria na relação pessoal deles e também no jogo. "Arthur, você aceita ser meu parceiro de namoro e de jogo?", perguntou a sister, que imediatamente teve uma resposta do instrutor de Crossfit: "Partiu", disse o bonitão.

Ao entrar de novo na casa, a sister acordou todos os brothers que dormiam nos quartos Cordel e Colorido e levou todos para a área externa da casa. Ao retirar a máscara de Dummy, Carla foi recebida por João, Pocah, Juliette e Camilla de Lucas, seus principais aliados e amigos no jogo.

Após cumprimentar a todos, a atriz ainda fez um questionamento à produção sobre a fantasia de Dummy: "Posso botar a fantasia de Dummy na minha mala, produção?" E enquanto a sister segue conversando com seus aliados no quarto colorido, Sarah, Rodolffo e Caio se reúnem no quarto do líder.