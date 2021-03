Carla conversa com seus aliados na academia do 'BBB 21' Reprodução GloboPlay

Publicado 11/03/2021 12:54

Desde que voltou ao confinamento na tarde desta quinta-feira (11), após o paredão falso, Carla Diaz decidiu não sair abrindo totalmente o jogo sobre todas as informações privilegiadas que teve acesso no quarto secreto. Inicialmente a sister chegou cumprimentando os brothers da casa, principalmente seus aliados, que estão super curiosos para saber tudo que ela viu. "Não tem um spoiler, não?", questionou Juliette.

Carla então manteve o suspense e se limitou a dizer: "Tem muita coisa". Logo depois, a atriz vai até a academia com João e Camilla de Lucas. Lá, os brothers perguntam a Carla sobre o que ela viu de Arthur. "Só coisa boa. Graças a Deus eu não estava errada em relação a ele e nem em relação a vocês", respondeu a sister.

E a conversa continuou: "Acho que é mais fácil acreditar no que a pessoa está falando do que criar teorias. Eu chorei muito. Ficava pensando o que eu fiz para essas pessoas", disse Carla sobre os brothers que ela assistiu falando mal dela.

A loura também falou de sua reação ao descobrir que o paredão era falso. "Eu fui pega de surpresa com o paredão falso. Depois, Tiago me pediu desculpas e disse que precisou forçar um discurso", disse ela, que ainda aconselhou os amigos. "Abram os olhos em relação ao jogo. Tem pessoas que estão perto de vocês e não tem consideração com vocês. Depois eu até desenho aí pra vocês. Não quero falar de jogo agora", afirmou a sister, que evitou entrar em detalhes sobre tudo o que sabe, mas deixou claro que a partir de agora tem uma missão dentro da casa.

"Eu tenho uma missão que é muito duradoura, mas não posso falar. [...] Me subestimaram, cara. Me subestimaram real", disse a atriz.

De volta à sala de estar, Juliette, Thaís, Viih Tube e João querem saber se Carla é a nova líder. "Não, é melhor", responde a sister sem esclarecer sobre os poderes de veto do anjo que ganhou no quarto secreto.