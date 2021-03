Cleber e Cauan se apresentam em casamento com aglomeração em meio a recorde de mortes por Covid no país Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 12:13 | Atualizado 13/03/2021 12:23

Nem mesmo a grave internação do sertanejo Cauan Máximo, que chegou a ficar em estado grave na UTI para tratar a Covid-19, impediu que a dupla Cleber e Cauan se apresentasse em uma festa de casamento na noite desta sexta-feira (12), em Santa Catarina.

Mesmo diante do recorde de mortes diárias registrado no Brasil nesta semana, os sertanejos foram filmados em meio a uma aglomeração enquanto se apresentavam normalmente sem máscaras ou qualquer isolamento social. Os convidados da festa, por sua vez, também estavam completamente desprotegidos contra a doença.

Cauan chegou a ter 70% de seu pulmão comprometido por conta do novo coronavírus. Ele passou 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Além do cantor, a namorada e o pai dele também foram diagnosticados com a doença.