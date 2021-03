Andréa Sorvetão e Conrado nos bastidores do 'Canta Comigo' divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 05:00

Andréa Sorvetão conversou com a coluna sobre a interrupção das gravações do 'Canta Comigo' para adultos. Ela e o marido Conrado participam do programa como jurados. As filmagens foram paralisadas no último dia 11, seguindo as recomendações do governo de São Paulo. De volta ao Rio com Conrado, Sorvetão adianta o que o público pode esperar desta temporada do reality musical.



"Tem muitas surpresas maravilhosas nessa temporada. A gente passa a conhecer mais a fundo as histórias dos candidatos, histórias que acabam tendo algumas conexões com alguns jurados. As histórias acabam sendo um pouco parecidas e remetem a alguns momentos nossos de êxtase, de alegria. E os jurados cantando também. Vai ter essa surpresa aí, que é o momento karaokê dos jurados. Vai ser muito emocionante, está muito bonito", conta.



A ex-Paquita da Xuxa revela ainda quais partes da atração ficaram para depois por conta das novas medidas de isolamento social. "Estava faltando gravar um programa que a gente chama de repescagem, que são pessoas muito boas que passaram pelos oito programas eliminatórios e que não passaram pra semifinal. A gente não tem noção de quem volta para a repescagem, então será uma surpresa pra gente também. Depois teriam duas semifinais e a final. O Canta Comigo adulto iria terminar no dia 21 de março, pra no dia 24 a gente já se preparar para o piloto do Canta Comigo teen.