Andréa Sorvetão, Conrado e D'Black Divulgação/Montagem

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 07:00

D'Black, Andréa Sorvetão e o marido Conrado estão no elenco de jurados da atual edição do 'Canta Comigo', da Record TV. Em conversa com a coluna, os jurados falaram um pouco sobre os bastidores da atração em meio a pandemia da Covid-19. "Apesar de todas as dificuldades, tivemos muito cuidado da produção, tomamos muitas cotonetadas (testes de Covid PCR) e ,por fim, fé de que esse projeto vai além de um trabalho, ele é a nossa contribuição pra levar música e amor às casas de todos", diz o cantor D'Black.



Para Conrado, o público pode esperar a entrega de um programa de qualidade. "O público pode esperar muita emoção, muitos candidatos bons, uma disputa muito acirrada desde o começo do programa. O público já pode ficar ciente de que vai se surpreender", adianta.



Já Andréa Sorvetão falou sobre a expectativa para a final da atração, que deve ir ao ar no início de junho. "Temos grandes cantores do nosso país, que irão com certeza surpreender a nós e a todos os que estão assistindo de cada. Está um programaço. Podem esperar pra se emocionar demais e cantar junto em casa também. Não tem como. Nesse exato momento estou muito emocionada com uma apresentação que a gente acabou de ter aqui", diz a ex-Paquita.