Cristiano e a família Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:39

O cantor Cristiano, dupla sertaneja com Zé Neto, contou aos seguidores nesta quarta-feira (17) que testou positivo para Covid-19. Além dele, a mulher Paula Vaccari, os filhos Pietra, de 3 anos, e Cristiano, de 1 ano, e a sogra Cidinha Silva, também foram diagnosticados com a doença. Em vídeos publicados no Instagram, Cristiano informou sobre o estado de saúde de toda a família.

"A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. Nós tememos muito por esse momento, achamos que não iria chegar, mas começa a se tornar um pouco inevitável esse vírus, e às vezes a gente esquece de levar ele tão a sério quanto deveria levar. A coisa está muito feia", começou.

"Não culpo a pessoa que trouxe o vírus até minha casa, porque ela também não tem culpa. A minha sogra está com o vírus e se encontra em um estado muito delicado no hospital, peço orações. A Paula está sumida do Instagram porque ela está muito preocupada, muito abalada com a mãe dela. Não é fácil, vocês sabem que eu perdi minha mãe recentemente, tem sido difícil. Tento levar as coisas com uma leveza, com alegria, com bom humor, porque já está tão difícil", contou emocionado.

Cristiano ainda relatou que a sogra passou um tempo isolada em casa após testar positivo, mas precisou ser internada. Depois, Paula e os filhos, Pietra, de 3 anos, e Cristiano, de 1 ano, também testaram positivo. Cristiano era o único da casa que não havia contraído o vírus, no entanto ele escolheu ficar em casa para não deixar Paula sozinha com as crianças. Apesar dos cuidados, ele também acabou testando positivo.

"Já estou no fim da minha quarentena, graças a Deus sem sintomas. Aqui em casa está todo mundo sem sintomas, as crianças estão super bem. A Paula às vezes sente um pouco de dor no corpo, mas a gente já está cuidando com os médicos, está tudo bem. Peço orações para a minha sogra", assumiu e completou fazendo um pedido. "Vou pedir para vocês, não vou entrar aqui em méritos do que acho e não acho sobre lockdown, mas a única coisa que quero pedir para vocês é cuidado".