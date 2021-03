Juliette, Sarah e Gil Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 05:00 | Atualizado 18/03/2021 08:00

fotogaleria Depois de toda a lavação de roupa suja que rolou entre os ex-integrantes do agora extinto grupo G3 (Sarah, Juliette e Gil), Juliette rompeu de vez os laços com Gil após uma série de discussões sobre tudo que o brother falou dela pelas costas. Com Sarah, no entanto, ela esclareceu que, apesar de um pouco mais afastada, o que a loura precisasse, ela poderia contar. A coluna então procurou a amiga e assessora de Sarah, Ellen Peters, para saber o que ela acha do rumo que o G3 tomou.

Acredita que a Sarah vai aceitar esse rompimento com a Juliette há a possibilidade de ela chamá-la para uma nova conversa para tentar se resolver?

A relação da Sarah com a Juliette está abalada por diversas razões. Diferentemente da Juliette, a Sarah é mais introspectiva com relação aos sentimentos dela, além disso, o ambiente de jogo do BBB gera muitas desconfianças, não propiciando uma troca sincera nos diálogos, por isso, acho que a Sarah evitará conversar sobre sentimentos. Por outro lado, a Sarah não é uma pessoa que alimenta desavenças, ou seja, acredito que a amizade será diferente do que era, mas não deixará de existir.



Publicidade

Acha que a Juliette tenha sido dura demais com a Sarah, sendo que o problema maior dela era com o Gil?

Acho compreensível a postura da Juliette, o BBB é um jogo no qual os participantes não têm ciência do que se refere a estratégias de jogo e do que faz parte da personalidade e caráter de cada um. Vejo a atitude da Juliette como uma forma de proteção.



Agora que Sarah e Gil não estão mais próximos dos Bastiões (Caio e Rodolffo), acredita na reconciliação do G3? Acha que Sarah ficou mal por essa discussão com a Juliette?

O G3 foi abalado, pode ser que Sarah, Juliette e Gil se aproximem novamente, mas acredito que não será como antes. E certamente a Sarah ficou abalada pela discussão com a Juliette.



Publicidade

O que achou do Caio contando para a Carla Diaz sobre o momento em que Sarah e Gil falavam da Juliette, sendo que ele e Rodolfo também estavam na conversa rindo e concordando com tudo, mas no papo com a Carla ele falou como se tivesse repudiando tudo que foi dito?

Todos os participantes correm o risco de julgar erroneamente e de se posicionar mal diante de uma situação. O Caio não precisava ter falado com a Carla sobre os comentários feitos por Sarah e Gil com a conivência dele e do Rodolfo, entretanto, isso não faz dele uma pessoa ruim, inclusive ele vem demonstrando estar emocionalmente abalado pelo jogo. Interpreto a postura do Caio como uma consequência da fragilidade dele diante das diversidades propostas e intrínsecas ao BBB.



Acha que Caio e Rodolffo não foram boas influencias para Sarah e Gil?

A Sarah tem personalidade própria, as influências que recebeu foram decorrentes do jogo, da visão parcial dos acontecimentos e da incerteza por não conseguir diferenciar comportamentos fruto de estratégias de jogo daqueles decorrentes de personalidade e caráter de cada jogador, por isso acho injusto culpar Caio e Rodolfo pelas atitudes que a Sarah teve.