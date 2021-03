Brothers tiveram que devolver os brindes, mas depois receberam a informação de que receberiam os 'mimos' em casa Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021

Parece que Juliette vai ser a bola da vez no oitavo paredão do 'BBB 21' na próxima semana. Na noite desta sexta-feira (19), Sarah, Gilberto, Caio e Fiuk conversavam na área externa sobre os acontecimentos da última prova do líder e assaram a batata da sister. O fazendeiro começou criticando a atitude da advogada paraibana por ter fingido que estava bem na disputa e a acusou de tossir e cochilar na prova. Juliette não gostou do comentário de Caio e os dois discutiram horas antes assustando os outros brothers.

"Eu fiquei nervoso quando ela veio botar palavras na minha boca. Juliette tenta construir uma situação que ela sai sempre de vítima", sentenciou Caio e Fiuk completou É legal dar risada com a Juliette, isso é uma coisa. Agora outra coisa é o jeito dela jogar. É o que eu consigo separar para não criar atrito".

Sarah acabou falando que anda desconfiando das atitudes de Juliette. "O que tá me deixando mal mesmo, é porque eu to vendo que eu to julgando os meus amigos. Porque eu tô desconfiando das pessoas mais próximas. Me deixa mal ficar desconfiando de pessoas que falam que gostam de mim", comentou.