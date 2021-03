Arthur Jesus e Jenny Miranda Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 17:24 | Atualizado 22/03/2021 18:02

Acabou o casamento de Jenny Miranda e o jogador Artur Jesus, zagueiro do Boa Esporte. A filha da cantora Gretchen foi quem anunciou a separação nas redes sociais e contou que o casal resolveu colocar um ponto final na relação há três meses. "Acabou. Ele agora vive a vida dele e eu a minha. Não usamos mais alianças, estamos bem e continuamos amigos porque também continuamos sendo os pais dos nossos filhos e isso é o mais importante para nós dois", comentou Jenny que não quis se pronunciar antes sobre o fim da união para preservar os filhos e as famílias. "Um relacionamento quando acaba é muito triste, machuca as pessoas e até envolve outras pessoas que estão ao redor de um casal como familiares e amigos. É um momento muito delicado para todos os envolvidos", explicou a influenciadora, mãe de Ana Beatriz e Enrico.