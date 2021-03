Simaria, Malia e Giulia Be Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 05:00

A cantora Simaria se uniu à Giulia Be e Malía para lançar o hit 'Te Sigo Somando', que está no topo das paradas musicais das rádios de todo o país. A irmã de Simone está toda, toda com o encontro e com o novo trabalho: "Pra mim é uma experiência super nova. É um trabalho super ousado, que eu adoro, uma coisa que tem muito a minha cara. Embora, talvez a gente (dupla) não consiga mostrar isso, mas esse lado eu amo fazer, sempre fui apaixonada por música pop, reggaeton, estilos mais modernos. Sempre achei o máximo, então pra mim tá sendo incrível", confessa Simaria.

Sobre a força do feminismo, a morena também solta o verbo: "Sem a mulher não existe nada, é a mulher que gera o filho, né? Quantas mulheres a gente conhece que arregaçam as mangas, vão pra luta e conseguem se tornar grandes exemplos de mulheres. Não só como donas do lar, mas como grandes mulheres que hoje levam empresas e fazem coisas incríveis".



Questionada sobre o que costuma fazer quando quer se achar mais empoderada, para mostrar como faz, Simaria complementa: "quando eu quero me achar mais empoderada, eu me arrumo, né? Coloco aquela roupa, batom, entro no carro e 'Amiga, aumenta o som!' Coloco a minha melhor roupa, minha melhor maquiagem, meu amor, meu melhor acessório e vou pra luta!".