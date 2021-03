TNT fecha time de apresentadores do Oscar Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 05:00

A 93ª edição do Oscar acontece no dia 25 de abril e a TNT, que transmite a cerimônia ao vivo, já definiu o seu time de apresentadores. A partir das 20h, Tiago Abravanel e Carol Ribeiro estarão à frente do 'Esquenta TNT', trazendo todos os detalhes de preparação para a noite, com participação de convidados especiais. Esta será a segunda vez que a dupla se encontra em um pré-show do canal. Eles também estiveram juntos no 'Golden Globe Awards', que aconteceu em fevereiro.

Carol participa das transmissões de prêmios na TNT desde 2015 e já passou pelos tapetes vermelhos dos maiores eventos do mundo. Já Tiago, fã declarado de filmes, faz sua estreia no Oscar.



E quando a cerimônia começar, às 21h, Aline Diniz e Michel Arouca repetem a parceria de sucesso no comando de premiações internacionais pela TNT e estarão mais uma vez na apresentação e comentários da grande noite do cinema.



Além da transmissão na TV, a TNT também prepara uma ampla cobertura digital no Youtube do canal.