Publicado 24/03/2021 10:09

Ana Maria Braga recebeu Carla Diaz, última eliminada do 'Big Brother Brasil', para tomar o seu tradicional café da manhã no 'Mais Você'. Claro que o assunto principal foi a relação da atriz com Arthur, principalmente a cena em que ela retorna do paredão falso e se ajoelha em frente ao crossfiteiro: “Não tinha visto nada dele que me fizesse pensar de outra forma. Então eu achei que estava certa na escolha que eu tinha feito. Claro que a história de ajoelhar foi uma cena. Quis brincar e mostrar que estava voltando pro jogo é contando com a parceria dele”, explicou.

Na conversa, Ana insistiu que Carla estava sendo feita de boba pelo 'namorado'. “Eu tinha informações privilegiadas, mas não era informações que me levassem a ter uma atitude diferente. Só tive um tempo pra assistir. Vi uma sinceridade. Quem nunca fez uma interpretação diferente do que é a realidade? Se eu tivesse visto alguma coisa, teria repensado. Mas pra mim, estava aquele Arthur que eu via desde o início”, justificou.

Ana Maria mostrou algumas cenas de conversas que aconteceram no ‘BBB’. Carla não falou sobre a declaração do Arthur, que afirmou não lembrar o que disse para a atriz numa festa. O crossfiteiro disse que estava apaixonado. “As pessoas são muito diferentes. Essa sou eu. Essa fui eu. Via que rolava uma barreira que rolava para demonstrar sentimentos. Nem todo mundo é carinho e expansivo. Lidar 24 horas com a pessoa num mundo completamente diferente, deixava a gente muito confuso. Nunca tinha tudo uma relação em que eu estava conhecendo uma pessoa 24 horas por dia”.

A produção mostrou a cena em que Arthur diz a Projota que vai conhecer as amigas da Viih Tube em São Paulo: “Estou muito com a consciência tranquila. Se a pessoa não foi recíproca, azar o dele. É ele que está perdendo e não eu”.