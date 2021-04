Belo Divulgação

Publicado 21/04/2021 20:27 | Atualizado 21/04/2021 20:27

fotogaleria Prestes a completar 47 anos nesta quinta-feira (22), Belo se prepara para uma comemoração diferenciada por causa da pandemia. O cantor irá encontrar, pela internet, um grupo de 47 fãs — um para cada ano de vida — escolhidos através de suas redes sociais para participar de uma videochamada especial. A iniciativa partiu do próprio artista e teve início na semana passada, quando ele lançou uma publicação no Instagram para que os admiradores e admiradoras pudessem se candidatar ao evento.

"Tenho passado a maior parte do tempo em casa com a Gracyanne e o restante da família. No aniversário, sempre tive o hábito de encontrar os amigos e, como não será possível esse ano, a melhor saída foi reunir os fãs. Eles estão comigo durante toda a carreira e, com o tempo, tornaram-se amigos também. Vai ser muito legal poder dividir esse dia com eles", explica Belo.

Ao todo, o concurso reuniu quase 8 mil comentários até o último domingo (18) quando o prazo para o envio de respostas foi encerrado. Os fãs tiveram que responder à pergunta: 'Por que você merece ser convidado para o aniversário do Belo?'. Os mais criativos foram escolhidos pessoalmente pelo artista e comunicados pela equipe dele sobre o convite para se juntarem à celebração virtual.