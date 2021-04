Thiaguinho Bruno Soares

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:36 | Atualizado 22/04/2021 18:59

Thiaguinho está deixando a Som Livre. A assessoria do pagodeiro informou que a relação entre ele e a gravadora ficou insustentável. "Uma relação harmoniosa, parceira e sadia é fundamental para o sucesso de um projeto artístico em comum. Neste caso, houve quebra de confiança e desinteresse da Som Livre no cantor, que tornou insustentável a continuidade do contrato", diz o comunicado enviado nesta quinta-feira (22).

"Para que um artista tenha qualidade em seu trabalho e preserve em primeiro lugar a sua arte, apresentando o melhor dela aos seus fãs, é necessário que a gravadora caminhe no mesmo sentido de interesses. Mas não foi o que aconteceu. A Som Livre caminhou no sentido oposto. Sendo assim, encerrou-se um ciclo visando à proteção do artista e sua arte, que será defendido em todas as esferas, inclusive, se necessário for, pela via judicial, completa a assessoria de Thiaguinho.

A Som Livre divulgou também uma nota e assumiu a surpresa com a decisão do cantor."Thiaguinho é um dos artistas mais queridos da história recente da Som Livre. Desde que começamos a trabalhar juntos, período que inclui o começo da sua carreira solo, a trajetória do Thiaguinho é um imenso motivo de orgulho para a empresa. Vimos com grande surpresa o comunicado feito para a imprensa hoje (quinta-feira), especialmente considerando que as conversas e reuniões de trabalho sobre planejamento e novo lançamento continuam acontecendo. Trataremos o assunto diretamente com o artista, de forma privada, e temos confiança de que chegaremos a um entendimento sobre o contrato que continua vigente e que foi sempre respeitado pela Som Livre." A gravadora pertencia à Globo, que a colocou à venda e a Sony Music Entertainment oficializou a aquisição da marca no início do mês.