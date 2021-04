Victória Villarim e o noivo Paulo Rapuano, Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 05:00

fotogaleria Esta coluna de apenas seis leitores soube que a ex-Fazenda Victória Villarim e seu noivo, Paulo Rapuano, foram afastados do elenco da próxima edição do 'Power Couple Brasil', que vai ao ar na Record TV, a partir do próximo dia 9. O afastamento aconteceu após um deles testar positivo para a Covid-19. A emissora, que deixou alguns casais como reservas em caso de imprevistos como este, acabou substituindo Villarim e Rapuano.

Até o momento dois casais já foram confirmados na quinta edição da atração pela Record: a ex-participante do 'De férias com o ex', Mirela Janis, e seu namorado Yugnir Ângelo - cunhado do jogador Hulk, além da atriz Renata Dominguez e seu marido, Leandro Gléria.



Apresentado por Adriane Galisteu, o programa mantém a dinâmica das edições anteriores com 13 casais confinados em uma casa localizada em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. Ao longo da semana, eles disputarão provas que testam desde a afinidade até tarefas mais radicais como desafios para testarem a coragem, habilidade e paciência. Antes das provas, os participantes precisam demonstrar confiança na vitória dos seus respectivos parceiros apostando valores em dinheiro que variam de R$ 1 mil a R$ 40 mil. A cada obstáculo vencido, o casal vai somando uma quantia, que poderá chegar ao prêmio de R$ 1 milhão. Três duplas vão à final com as quantias somadas ao longo da competição e a vencedora é escolhida pela votação do público.

Só que até chegar à decisão, os casais vão passar por eliminações semanais. A DR da semana é formada por três casais: quem acumular o pior saldo financeiro daquela etapa e quem perder a prova dos casais. A terceira dupla acaba sendo escolhida pelos próprios participantes por meio de votação. O público de casa salva duas duplas das eliminações.