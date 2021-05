Anitta Reprodução

Que Anitta é um sucesso, não há como negar. Mas o desespero de estar sempre em evidência faz a cantora meter os pés pelas mãos com alguma frequência. Ao lançar seu novo single ‘Girl From Rio’, uma clara alusão à famosa e eternizada ‘Garota de Ipanema’, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a cantora de Honório Gurgel resolveu fazer isso com uma festa para muitas pessoas em Miami.

Essa decisão só mostra a falta de sensibilidade da cantora: enquanto ela está se divertindo e aglomerando, as pessoas da cidade que ela cita na música, o Rio de Janeiro, veem os índices de mortes pela Covid-19 aumentarem dia a dia. Isso sem contar as pessoas que morrem de fome um dia após o outro, enquanto Anitta dá festas e bebe em dólar a quase R$ 6. O dinheiro é dela? É! Mas cadê todo o discurso de senso que ela adora apontar aos outros?

Parabéns, Anitta! Não há como negar que você é a rainha da falta de senso e empatia do Brasil. Me atrevo até a dizer que você e o presidente brasileiro - a quem você tanto critica - estão pau a pau. Ambos falam muito, querem impressionar o mundo, mas na prática só se importam com o próprio umbigo.



Anitta sofre do pior do males: estar com pessoas ao seu redor que não conseguem trazer a cantora à realidade. No momento, seu séquito de bajuladores apenas a idolatram e são incapazes de um ato de sinceridade. Afinal, quem seria o louco de discutir com a gênia, inovadora e rainha do Brasil? Vale lembrar que essa visão descrita há pouco com ironia, em nada reflete a ideia de quem entende de genialidade e inovação. E quanto à realeza do Brasil, apesar de sua chegada triunfante e ostensiva em 1808, foi exilada 81 anos depois, em 1889, sob acusações de deixar a população em estado de penúria ao não ligar para as necessidades mais básicas do povo brasileiro. Foi a primeira (mas não a última) realeza sem senso a cair por viver numa bolha, mesmo usando o Brasil para se promover.

