Fiuk conta que fãs ameaçavam sua namorada da época de 'Malhação' Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 05:00

Fiuk virou meme nas redes sociais, depois de dizer em rede nacional que precisava ganhar R$ 1,5 milhão no 'BBB 21' porque sua família (principalmente por parte de mãe) precisa do dinheiro. Ele chorou as pitangas ao vivo, no programa deste domingo (2), ao lembrar em seu discurso que precisou vender seu carro, uma guitarra e até um computador antes de se aventurar no reality. Mas a coluna conta agora, caro leitor, a parte que o filho de Fábio Jr 'esqueceu' de mencionar em sua fala comovente.



A começar pelo fato de que o carro já vendido, avaliado em R$ 150 mil, é apenas um dos veículos do cantor. Ele ainda possui mais dois na garagem: outro que, assim como o já vendido, usa para praticar drift e outro de uso pessoal. Além disso, pouco antes de entrar no programa, ele protagonizou, ao lado de Felipe Titto, uma campanha para uma marca de roupas na qual ele faturou singelos R$ 80 mil de cachê. Fora que, no fim do ano passado, Fiuk estava no ar na tela da Globo na pele do personagem Ruy, em 'A Força do Querer', novela para qual entrou no elenco em 2017 ganhando salário de R$ 25 mil mensais. E, agora, o cantor vinha faturando com a reprise da trama. É um cascalho perto do salário que tinha no ano da estreia? É! Porém, era alguma coisa.



Fiuk fez campanha ao lado de Felipe Tito antes de entrar no 'BBB' Reprodução Instagram

Mas a coluna entende a preocupação de Fiuk. Ele morava na mansão do pai antes de entrar no reality. Apesar do fato de que o imóvel tinha uma passagem direto para o quarto do cantor pela lateral, para garantir mais privacidade ao Fábio Jr e sua atual mulher, Fiuk tinha acesso aos demais cômodos da residência. Só que o artista veterano vendeu a casa por R$ 8 milhões e se mudou para outra enquanto Fiuk já estava confinado. Ou seja, ainda não se sabe se o destino de Fiuk será continuar morando com o pai, com a mãe ou se ele buscará sua independência e irá morar sozinho...



O que se sabe é que ele não vendeu o carro e as outras coisas citadas por estar passando necessidade, mas sim para continuar bancando os luxos e regalias que seus pais já não bancavam mais. Apesar de nos últimos tempos já não bancar mais os luxos do filho, como viagens ou coisas superficiais, Fábio Jr sempre deu a ele casa e comida. E agora? Será que Fiuk finalmente saíra debaixo das asas do pai famoso? É aguardar pra ver!

Procurada, a assessoria de Fiuk inicialmente afirmou que não havia campanha alguma antes de ele entrar no 'BBB'. Após a coluna apresentar provas do trabalho realizado pelo cantor ao lado de Felipe Titto, o discurso passou a ser outro: segundo a equipe de Fiuk, ele faturou R$ 19 mil na campanha - o que também não é pouco dinheiro. Sobre os carros, a assessoria jura que ele tem apenas mais um de drift. Confira o comunicado:

"A informação exposta por Fiuk no reality show que está participando, sobre a venda de alguns de seus bens é verdadeira. Atualmente, o único carro que ele possui é o que usa para prática de Drift, os demais foram realmente vendidos. Em relação à uma campanha que participou em agosto de 2020, onde supostamente teria recebido 80 mil reais, não procede. Ele recebeu 19 mil reais pela participação, há nove meses atrás, nesse único episódio, que foi uma campanha em família, sem quaisquer outros vínculos com a empresa para a qual prestou o serviço.

A coluna só não sabia que Felipe Titto e Fiuk tinham grau de parentesco. Será que na vida real ele faz o tipo Viih Tube? Vai saber...