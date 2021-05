Pocah foi a 15ª eliminada do 'BBB 21' fotos Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 13:16

Depois de Ronan Souza, noivo de Pocah, reclamar do VT que foi ao ar na final do 'BBB 21', no qual um áudio da cantora foi tirado de contexto e acabou parecendo que se tratava de um momento íntimo entre a participante e seu amigo de confinamento, Arthur Picoli, agora foi a vez da própria Pocah se queixar do episódio. No Twitter, a funkeira fez seu desabafo sobre a brincadeira de mau gosto dos editores do reality.

"Conversei com uma das diretoras do programa e me queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei extremamente constrangida. No momento em q ouvi a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele me viu em choque! Amo e respeito muito o programa, mas isso não foi legal", afirmou a morena.

Publicidade

Ronan, por sua vez, não pegou leve ao tecer sua crítica publicamente. "Vi o VT da globo agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no c*", escreveu o empresário, que se mostrou indignado com os editores da atração.

O áudio em questão, que foi tirado de um momento em que Pocah e Arthur faziam dupla em uma das provas do programa, sugeria que Pocah chamava por Arthur Picoli enquanto gemia, dando a entender que os dois estariam em algum momento de intimidade enquanto outros brothers ficavam chocados ao apenas ouvir o diálogo entre eles.