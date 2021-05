Latino Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 05:00

Latino foi convocado a comparecer à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância – DECRADI, na tarde desta quinta-feira (6), para prestar depoimento após ser alvo de uma queixa-crime por intolerância religiosa. O cantor esteve na delegacia dando esclarecimentos sobe a denúncia feita pela Secretaria Municipal de Cidadania, por conta de suas declarações sobre a morte de seu famoso macaco, Twelves.

Em entrevista a um podcast, realizada no dia 14 de abril, o artista acusou adeptos de religiões de matrizes africana pela morte de seu animal de estimação. “Dizem que foi macumba, né. Os caras falaram que foi macumba. Fizeram um trabalho pra mim que o macaco foi no meu lugar. Quem conhece o mundo espiritual pode dizer melhor”, afirmou o cantor, que alegou ainda que a informação veio de uma médium e de um profeta.



Outra fala do cantor sobre o tema foi reproduzida no ofício enviado à delegacia. "Nessa parada de centro espírita, nesse bagulho de macumba, os caras fazem trabalhos pesados pra infernizar a vida do outro. E aí fizeram um trabalho, sei lá, de ebó… Sei lá que porra que chama essa merda de ‘macumbaria’. Eu não acredito nessa porra. Ficar falando da vida alheia. A gente vê muito no meio artístico”.

Intolerância religiosa é crime. O código penal estabelece, no artigo 208, aplicação de multa e detenção de um mês a um ano para quem escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa.