A ex-BBB Jakeline Leal em aula de mergulho Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 05:00

Ex-participante do 'BBB 12', Jakeline Leal atualmente vem tirando seu sustento do trabalho como influenciadora digital do segmento de viagens e esportes radicais. Mais recentemente, ela virou paraquedista e, no último fim de semana, completou seu currículo aventureiro com um curso de mergulho com cilindro.

O lado aventura de Jaque fez com que ela fosse chamada para a seleção do reality 'No Limite', mas a participação dela acabou vetada por conta de uma alergia. "Eu ia morrer de fome. Olho de cabra e espaguete de minhoca não desceria", admite a influencer, que vem fazendo um diário de suas aventuras pelo Brasil.



"Estou viajando o Brasil todo e fazendo um diário da viagem para mostrar como o Brasil é rico e o quanto devemos valorizar o turismo aqui no nosso país. Em breve vou ter um programa de TV mostrando essas aventuras e os melhores destinos brasileiros", afirma a ex-sister.