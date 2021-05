Antes e depois da harmonização facial do cantor Matheus, dupla de Kauan Reprodução Instagram

Publicado 13/05/2021 10:14

Nesta semana a cantora e ex-BBB, Gabi Martins, virou alvo de polêmica, após aparecer repaginada através de uma harmonização facial. A artista foi muito criticada pela realização do procedimento que, segundo muitos internautas não caiu bem. Mas se por um lado Gabi recebeu críticas por ter deixado o rosto mais desenhado e ter aumentado os lábios, por outro teve alguns artistas que acertaram na harmonização facial.

Entre as personalidades cujos resultados despertaram elogios no público estão o jogador Lucas Lima, do Palmeiras, o sertanejo Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan, Viviane Tube, mãe da ex-BBB Viih Tube, Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, a influencer Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, entre outros. Todos estes famosos passaram por um tratamento de harmonização facial de qualidade na mesma clínica de estética em São Paulo, que preza sempre por proporcionar aos seus pacientes um aspecto mais natural possível na hora de mexer nos desenhos de seus rostos.

"Um bom resultado e sucesso na harmonização facial está totalmente relacionado ao uso das melhores tecnologias, associado à protocolos e acompanhamento do profissional capacitado. Nossa prioridade na JK é respeitar os traços naturais de cada paciente, as suas características faciais próprias e, a partir dessa perspectiva, deixar o rosto mais harmônico através de procedimentos sutis em diferentes áreas do rosto”, explica Isabela Viegas, esteticista e sócia da JK Estética Avançada, sobre o segredo para um bom resultado. A clínica de Isabela é a responsável pelas harmonizações faciais dos famosos listados na matéria.