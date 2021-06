Sandy - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 19:13 | Atualizado 16/06/2021 19:15

Sandy abriu o coração com seus seguidores nesta quarta-feira (16). A cantora usou o Instagram para brincar de perguntas e respostas e aproveitou para falar sobre a vida nesta pandemia do novo coronavírus. Ao ser questionada qual era a maior saudade em tempo de isolamento, a irmã de Júnior mandou: "Tenho saudade de tudo. Saudade da vida lá fora, saudade dos shows, saudade de ser artista, né? Enfim, de fazer coisas. Estou com muita saudade. Logo mais eu tomo vacina, se Deus quiser, e vamos estar juntos quem sabe no ano que vem nos shows, também quero lançar projeto novo, já estou compondo umas coisinhas”.

A cantora também revelou que muitos planos foram adiados para 2022. “Tenho alguns planos para o futuro, para o ano que vem, quem sabe, vamos ver se vai dar certo. Eu tinha planejado para esse ano, mas não rolou também”, contou.



