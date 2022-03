Em setores como Construção e Empreendedorismo, a participação delas é ainda mais significativa - Freepik

Publicado 08/03/2022 16:12 | Atualizado 08/03/2022 16:12

Hoje, Dia Internacional da Mulher, a coluna traz algumas informações sobre a presença feminina no ramo imobiliário. A primeira delas mostra que, segundo levantamento da McKinsey, realizado com empresas da América Latina, empresas que têm maior diversidade apresentam níveis muito mais altos de inovação e colaboração. A equidade de gênero no mundo corporativo ainda não é uma realidade, mas o espaço ocupado por mulheres vem aumentando. Dados do Ipea (2019) projetam que, até 2030, a presença feminina no mercado de trabalho será de 64,3%.



Em setores como Inovação, Construção, Empreendedorismo e Tecnologia, antes vistos como ambientes “masculinos”, a participação delas é ainda mais significativa. Um exemplo é o da Marina Peres, engenheira Civil da Andrade Gutierrez. Especializada em BIM (Modelagem de Informação da Construção), ela conta que a melhor parte do seu trabalho é trazer novas soluções e redesenhar fluxos que impactem positivamente a rotina do usuário. "Há uma alta demanda de profissionais capacitados a entender e propor ferramentas para a utilização do BIM, além de definir os fluxos e liderar as implementações. É um campo de trabalho cheio de possibilidades, além de sua relevância para a inovação no mercado de construção, e tenho orgulho de estar inserida nele", explica Marina.

Setor de materiais de construção: ambiente inclusivo

Outra notícia que mostra esse avanço é o levantamento da Juntos Somos Mais, abordando a inclusão e a diversidade nas lojas de materiais de construção civil em diferentes localidades do país. O estudo aponta que, dos 132 respondentes, 57% dos proprietários de lojas são homens e 43% mulheres. Já entre os 219 balconistas entrevistados, o número de 57% de homens e 43% de mulheres é semelhante. Com relação à inclusão no setor, 74% das mulheres consideram esse aspecto positivo no mercado de construção civil, com 56% de LGBTQIA+ com a mesma opinião.



A pesquisa mostrou ainda um crescimento no número de mulheres atuando no setor nos últimos anos e o rompimento de barreiras que vêm sendo conquistadas por elas. “O ambiente de trabalho no setor de materiais de construção vem passando por muitas mudanças positivas e vemos, hoje, que cada vez mais é valorizado o direito às mesmas condições e oportunidades. Aqui, na Juntos, sempre lutamos e continuaremos a lutar por esse propósito!", comenta Letícia Rosa, Product Coordinator do Programa Juntos Somos Mais para varejistas na empresa.

Podcasts da Abrainc dedicados às mulheres

Para finalizar, em homenagem ao mês da mulher, as duas edições de março do Incorpora Cast, podcast da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) contarão com duas lideranças femininas. O primeiro no dia 10 será com Bianca Setin, diretora de Incorporação da Setin. Já no dia 24 será a vez de Patrícia Valadares, diretora de Desenvolvimento e Gestão de Ativos da GTIS. "Em um mês tão especial, nada mais importante que ouvirmos as vozes femininas que tanto contribuem para o crescimento do setor de incorporação no Brasil no Incorpora Cast", diz o presidente da associação, Luiz França.