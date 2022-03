Creci-RJ acaba de criar a Diretoria da Mulher - Freepik

Publicado 10/03/2022 16:43

Em um mês dedicado a elas, a coluna trouxe mais exemplos de empresas que dão destaque à atuação feminina no ramo imobiliário. No portal Imovelweb, do quadro de funcionários, 64% são mulheres, sendo que elas ocupam cerca de 60% das posições de liderança. Um exemplo é o da Angelica Quintela, gerente de Marketing da empresa, que assumiu o cargo há mais de cinco anos. "Desconstruir os padrões de uma profissão que sempre teve mais homens não acontece do dia para a noite; é preciso persistência. O nível de atenção a detalhes, passagem de informações mais completas e a capacidade de compreensão da situação dos clientes são habilidades que podem fazer a diferença na hora de fechar um negócio. Além disso, pode influenciar no poder de compra do imóvel, que geralmente tem uma mulher envolvida", destaca Angélica.



A Rio8 Incorporações é mais um exemplo. A empresa é majoritariamente feminina e é liderada pela arquiteta Mariliza Fontes Pereira. “Fico feliz de testemunhar que essa percepção de que o setor é considerado masculino está sendo deixada para trás graças ao avanço da presença feminina no setor e de iniciativas como o Mulheres do Imobiliário, grupo do qual faço parte e que conta com cerca de 700 profissionais ativas de todo o país”, ressalta a executiva.



Já na ZAP+, 47% dos colaboradores são mulheres. "A liderança feminina é essencial para trazermos representatividade para os nossos usuários e para a transformação do mercado. Assim, daremos cada vez mais voz a elas, seja enaltecendo casos reais em nossos canais oficiais, ou democratizando dados sobre o papel da mulher na jornada imobiliária, tanto àquelas que atuam como profissional ou como decisora na locação/compra de um imóvel", comenta Gabriela Zaninetti, VP de Marketing da empresa.

Creci-RJ cria Diretoria da Mulher

Outra iniciativa que merece destaque é a Diretoria da Mulher, criada pelo Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). Glauce Santos, diretora da Mulher, conta que a ação vai estimular que as corretoras tenham mais voz, mais representatividade e proteção para empreender e conquistar o espaço que elas merecem no segmento imobiliário. “Com a criação da Diretoria da Mulher teremos por responsabilidade articular, elaborar, coordenar, organizar e implementar ações em todo o estado a fim de garantir segurança no seu dia a dia. O trabalho contará com eventos, reuniões, visitas às imobiliárias e aos escritórios de corretoras que atuam sozinhas, dentre outras causas necessárias e pontuais para promover conexões com o Creci-RJ”, adianta Glauce. Que estas ações sirvam de inspiração para mais empresas!