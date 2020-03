Fazenda estadual realiza ação em empresas com divergências no Fisco Fácil

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) dará início no próximo dia 12 à primeira ação de orientação ao contribuinte e de combate à sonegação no Sistema Fisco Fácil. A Receita Estadual detectou divergências de mais de R$ 3,5 bilhões, o que resultaria em aproximadamente R$ 700 milhões em ICMS sonegado.

A Operação Pente Fino vai fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias em pequenas e médias empresas que atualmente apresentam inconsistências como diferenças entre as informações da máquina de cartão de crédito e os dados de arrecadação informados à Receita.

A Operação Pente Fino é a 15ª realizada este ano pela Receita Estadual para combater a sonegação de impostos e orientar os contribuintes.