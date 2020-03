Servidores do país podem suspender ato do dia 18 devido ao coronavírus

O grande ato marcado para o dia 18 de março por servidores de todo o país em defesa do serviço público pode ser adiado. Lideranças sindicais vão se reunir nesta sexta-feira para definir qual medida será tomada. Na capital federal, uma manifestação está marcada para as 9h30, em frente ao Teatro Nacional.

Secretário-geral da Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal), Sérgio Ronaldo da Silva informou à coluna que "haverá uma reunião nesta sexta-feira, em Brasília, com as centrais sindicais e demais entidades no sentido de analisar todo esse contexto".

A mobilização nacional está reunindo as categorias de todos os Poderes e não só o funcionalismo federal, como estadual e municipal.