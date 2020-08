União economiza R$ 466 milhões com home office de servidores

Um novo balanço divulgado nesta segunda-feira pela União aponta uma redução de gastos públicos da ordem de R$ 466,4 milhões, no período entre abril e junho, com o teletrabalho dos servidores federais. A economia foi gerada em cinco itens de custeio: deslocamentos e viagens a serviço (diárias e passagens); energia elétrica; serviços de comunicação (Correios); água e esgoto, e, por último, cópia e reprodução de documentos.

De acordo com o Ministério da Economia, entre as principais despesas economizadas estão os deslocamentos e os serviços de energia elétrica e comunicação.

Para se ter uma ideia, entre abril e junho de 2019, a União gastou R$ 402.381.736,90 com deslocamentos e viagens a serviço. E durante o mesmo período em 2020 essas despesas representaram R$ 130.921.483,29. A redução desse custo foi de 67,5%.

Também de abril e junho do ano passado, os gastos totais com energia elétrica foram de R$ 571.533.908,81, e, este ano, chegaram a R$ 443.578.644,53: um recuo de 22,4%.

Produtividade

Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert disse que, apesar de a ampliação do teletrabalho no serviço público federal ter sido motivada pela pandemia, acabou comprovando ser possível apresentar bons resultados.

"A ampliação do teletrabalho mostrou que é possível prestar serviços públicos com mais produtividade, aliado à diminuição no custeio administrativo. Assim, será possível aumentar recursos para áreas finalísticas que afetam diretamente o cidadão", afirmou Heckert.



Trabalho remoto



Na semana passada, o Ministério da Economia publicou a Instrução Normativa nº 65, que estabelece orientações para a adoção do regime de teletrabalho nos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). A adesão ao modelo de trabalho remoto é voluntária, ou seja, pela vontade do próprio servidor.

A implantação do programa de gestão é facultativa aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e deve ocorrer em função da conveniência e do interesse no serviço. As novas regras entram em vigor no dia 1º de setembro.



"Cerca de 360 mil servidores do Executivo Federal estão em trabalho remoto atualmente, o que corresponde a 62% da força de trabalho. Com a ampliação do teletrabalho, pretendemos, além de utilizar de maneira mais eficiente os recursos públicos, potencializar a produtividade, acompanhar as mudanças e inovações mundiais e garantir o bom atendimento à população", declarou Wagner Lenhart, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia.