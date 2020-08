Colégio de líderes define votações de projetos do governo Witzel

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio se reunirão a partir das 13h, no colégio de líderes, para discutir projetos do governo Witzel que vão hoje ao plenário. A tentativa é de chegar a acordos sobre as emendas antes das votações das propostas - entre elas, a que prevê a possibilidade de o estado pagar diretamente os funcionários de Organizações Sociais, quando houver atrasos salariais.

Também entrará na pauta o projeto de lei que aumenta de quatro para seis anos o tempo de permanência dos coronéis da Polícia Militar no posto. No entanto, o texto receberá emendas e sairá de pauta.

Essa proposta tem forte apelo dentro do governo, já que vai empurrar por mais dois anos a aposentadoria dos militares. E, por isso, acredita-se em apoio da Alerj.

Mas, por outro lado, a mudança não é vista com bons olhos por outros oficiais da corporação (tenentes-coronéis e majores), já que vai travar promoções e deixar os coronéis muito mais tempo no cargo.

Corpo de Bombeiros: serviço voluntário

Os deputados vão analisar ainda a proposta de criação do Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV) no Corpo de Bombeiros. O objetivo é cobrir o déficit no quadro de oficiais.

Comandante usou o WhatsApp

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey Junior, chegou até mesmo a encaminhar mensagens, por WhatsApp, aos deputados, pedindo apoio à proposta.

Alguns parlamentares, porém, criticam a falta de informações na justificativa do projeto. Por isso, a expectativa é de que essa medida provoque ainda mais discussão.