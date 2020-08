Ainda no atual cenário sob a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, o Estado do Rio de Janeiro não tem como garantir o pagamento dos salários dos últimos meses deste ano, incluindo o décimo terceiro. Na quinta-feira, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, voltou a afirmar que não há como assegurar, neste momento, que há recursos suficientes para isso. Mas que a pasta trabalha para quitar todos os vencimentos.

"Por enquanto, não temos como garantir", disse Mercês, acrescentando que novas medidas estão sendo implementadas para viabilizar os últimos pagamentos.

Sobre os números alcançados pelo estado, entre setembro de 2017 e junho de 2020, a Fazenda apresentou as metas previstas no Plano de Recuperação Fiscal que foram cumpridas, e também outras medidas que não constavam no documento, mas que ajudaram o estado a gerar mais economia.

No balanço apresentado pela pasta, nesse período, dos R$ 26,6 bilhões de ajuste previsto no plano, R$ 21,2 bilhões foram realizados. No entanto, a Fazenda apontou ações que ajudaram a compor os R$ 26 bilhões. Entre essas medidas não previstas originalmente estão o bloqueio de mais de 10 mil cargos públicos vagos, a desvinculação de receitas estaduais, aumento da alíquota do FOT e FECP e o Repetro.