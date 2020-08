Alerj pedirá a Paulo Guedes mais tempo para Rio renovar o Regime de Recuperação Fiscal

Diante da demora e do silêncio do Ministério da Economia sobre a renovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Rio, a partir de 6 de setembro, a Alerj também fará parte das tratativas com o governo federal para impedir mais um colapso das contas do estado. Os deputados da Casa aprovaram nesta terça-feira, em plenário, o envio de uma carta ao ministro Paulo Guedes e ao secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, pedindo a prorrogação do prazo de renovação por mais 180 dias, evitando o fim do regime já no início do próximo mês.

No mesmo documento, os parlamentares vão propor a repactuação do plano de recuperação, assim como a equipe econômica do governo do Rio já sugeriu - mas, até hoje, não obteve resposta. Sem a a permanência do estado no RRF, os cofres fluminenses poderão voltar a sofrer bloqueios pela União - como ocorria em 2016 e 2017 -, inviabilizando o pagamento de servidores, fornecedores e, claro, o funcionamento da máquina pública.

Presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT) ressaltou que o bloqueio nas contas do estado "seria pior dos cenários para o Rio em meio à pandemia do coronavírus". "Vamos propor um novo pacto livre de amarras", afirmou.

Ele lembrou que o Legislativo colaborou com as medidas de compensação financeira a gastos realizados pelo Estado do Rio, com a aprovação do Repetro.