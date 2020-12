Tribunal de Justiça do Rio recebeu diversas ações pedindo o pagamento imediato do abono Agência O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/12/2020 15:42 | Atualizado 22/12/2020 15:44

A Justiça do Rio de Janeiro começou a receber ontem uma enxurrada de ações de diferentes entidades representativas de servidores públicos da prefeitura carioca pedindo o pagamento imediato do 13º salário - que, pela lei, deveria ser quitado no dia 20 (domingo). E a primeira decisão favorável saiu: nesta segunda-feira, o Sindicato dos Enfermeiros do Rio ganhou uma liminar obrigando o governo municipal a pagar o abono da categoria em 48 horas. A decisão inclui também os aposentados da carreira.

No caso do Sepe, a entidade apresentou um mandado de segurança contra o prefeito Marcelo Crivella. Por isso, a ação foi diretamente para a segunda instância. O desembargador responsável pela análise do pedido entendeu que a ação perdeu o objeto, já que a prefeitura anunciou ontem um calendário de pagamento da gratificação.