Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/02/2021 21:15

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, mostraram total alinhamento com a pauta econômica. Eles se reuniram nesta quinta-feira e, após o encontro, falaram com a imprensa que a prioridade, agora, é retomar a pauta de reformas, como a tributária e administrativa, além da PEC Emergencial (que está no Senado). Guedes também defendeu a vacinação em massa e disse que "saúde e educação andam juntas".



Lira disse que, após o seu encontro com Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também iria se reunir com o ministro. Os dois chefes das casas legislativas fazem coro com o governo na defesa do pacote de austeridade.



"Temos boas notícias, o governo está com tudo programado, e estaremos à disposição com muito diálogo. O Rodrigo Pacheco virá ainda aqui, mas estamos sintonizados com o Ministério da Economia, com a pauta das reformas", garantiu Lira.

Paulo Guedes disse que eles estão "retomando essa agenda em perfeita harmonia". "Vamos trabalhar juntos, nós já temos um protocolo de enfrentamento à crise. Foi um ano (2020) difícil, e o Brasil demonstrou capacidade de se ajustar no sentindo de atacar os efeitos econômicos da crise. A economia voltou em V, digitalizamos 64 milhões de brasileiros, ajudamos a proteger, terminamos o ano criando 140 mil empregos, o PIB caiu 4,5%, mas 140 mil empregos foram criados", declarou.



O titular da pasta ainda acrescentou: "Vamos retomar as reformas ao mesmo tempo, porque saúde e economia andam juntas. Vacinação em massa, proteção aos mais vulneráveis, antecipação dos mais frágeis, mais idosos... Uma série de medidas enquanto retomamos as reformas que já estavam lá (no Congresso), a PEC do pacto federativo, a reforma administrativa".



"Quem comanda o ritmo das reformas é a política", concluiu o ministro.