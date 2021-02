Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostraram alinhamento com a pauta econômica Edu Andrade/ Ascom/ME

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 08/02/2021 14:08 | Atualizado 08/02/2021 14:24

A proposta de emenda constitucional da reforma administrativa (PEC 32) começará a andar na Câmara dos Deputados após o feriado de Carnaval. Defensor da matéria, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) , afirmou nesta manhã que enviará o texto para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira. No entanto, a CCJ ainda precisa ser instalada, e a presidência do colegiado definida.

A reforma prevê mudanças nas regras do serviço público brasileiro, como o fim da estabilidade para futuros servidores da União, estados e municípios. E é um dos principais projetos do pacote de austeridade defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

O titular da pasta, inclusive, chegou a defender a possibilidade de extensão do auxílio emergencial com a condição de que a PEC 32 e outras propostas, como a PEC Emergencial, avançassem no Parlamento.

A CCJ só deve ser instalada após o feriado deste mês. Com a formação da comissão, a expectativa é de que a reforma comece a avançar. A intenção do presidente da câmara e do governo é aprová-la até junho.



Uma das cotadas para presidir a comissão, a deputada Bia Kicis (PSL-DF), aliada do presidente Jair Bolsonaro, também já anunciou que a PEC 32 será prioridade. Parlamentares, porém, resistem ao nome da parlamentar para assumir o posto por entenderem que ela faz parte da ala mais radical na Casa.