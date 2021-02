Pedro Paulo disse que duas folhas salariais em aberto provocaram impacto colossal nas contas do município Luciano Belford / Agência O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/02/2021 17:55

O secretário de Fazenda e Planejamento do Município do Rio, Pedro Paulo, respondeu a questionamentos feitos por servidores nesta terça-feira, em suas redes sociais, a respeito do pagamento do 13º salário. A expectativa nos bastidores do governo carioca é de que o calendário com as datas do crédito saia ainda este mês.

"Estamos fazendo o possível para dar uma data de pagamento dessa pendência da antiga gestão", disse Pedro Paulo a uma internauta. A uma outra servidora que relatou as dificuldades por conta do atraso do depósito, o titular da pasta declarou que ainda falta fechar alguns números.

Publicidade

Segundo o secretário, o valor oficial das dívidas de 2020 deixadas para 2021 não está consolidado: "Ainda não temos o número oficial do conjunto dos restos a pagar de 2020, que junto com as duas folhas de salários que não foram honradas pela administração anterior, deixaram um impacto colossal nas contas deste ano".

Pedro Paulo ainda acrescentou: "Trabalhamos para que possamos definir um calendário responsável e exequível para o pagamento do restante do justo 13º dos servidores".

Publicidade

São 100.855 funcionários ativos, inativos e pensionistas à espera da gratificação. Para quitar essa folha, deixada como dívida da gestão anterior, a prefeitura precisa de R$ 935 milhões. Por enquanto, receberam a gratificação aqueles que ganham até R$ 4 mil, o que soma o total de 97.547 pessoas.