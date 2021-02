Ministro Paulo Guedes receberá Cláudio Castro e secretários do governo fluminense Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 24/02/2021 13:38

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe hoje o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, às 16h, na sede da pasta, em Brasília. Castro estará acompanhado dos secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e da Fazenda, Guilherme Mercês, e tratará especialmente da adesão do Rio ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

A nova versão do regime está prevista na Lei Complementar 178/21, sancionada com vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo federal vetou, por exemplo, a possibilidade de os estados contratarem pessoal para cargos vagos.

Essa questão específica será discutida por Cláudio Castro, que levará a Guedes a necessidade de reposição de servidores em caso de vacâncias, especialmente em áreas como segurança pública, saúde e educação.

A ideia de governadores é costurar apoio do governo a essa medida antes do Parlamento derrubar o veto presidencial.

Outro ponto que o governador interino levará para a reunião é a discussão do saldo devedor da dívida que o Rio tem com a União, como a coluna informou nesta quarta-feira

O governo fluminense busca reverter uma medida que o estado teve que tomar, em 2017, para conseguir entrar no regime naquela ocasião: a renúncia de ações no Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiam débitos administrados pelo Tesouro Nacional.