Wagner Lenhart comandava a secretaria desde o início do governo Bolsonaro Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 12/03/2021 16:48 | Atualizado 12/03/2021 18:17

À frente da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia desde o início da nova gestão, Wagner Lenhart pediu exoneração do cargo. Em nota à imprensa divulgada nesta sexta-feira, Lenhart disse que o pedido é motivado por questões pessoais e também devido ao início de um novo ciclo profissional.



O ministério informou que assumirá o cargo, no lugar de Wagner Lenhart, o atual Secretário Adjunto, Leonardo José Mattos Sultani.



Lenhart ressaltou o trabalho que a pasta vinha despenhando para a modernização da administração pública, e agradeceu pela oportunidade de servir ao Brasil, sob a liderança do ministro da Economia, Paulo Guedes: “Pessoa que eu já admirava e passei a admirar ainda mais neste período”.



Ele também agradeceu aos servidores e toda a equipe com a qual trabalhou nesse período.