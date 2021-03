Ao completar o valor mínimo de R$ 30, o montante será transferido para a conta individual do servidor ou servidora DIVULGAÇÃO

Publicado 16/03/2021 12:16

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Federal (Funpresp) lançou nesta segunda-feira um programa de Cashback para seus participantes. Cada compra feita pelos servidores e servidoras a partir de uma plataforma que reúne 400 lojas parceiras será revertida em reserva previdenciária.

O Funpresp Cashback funciona da seguinte forma: o participante faz um rápido cadastro na plataforma Prev4u, parceira da Fundação no projeto, e já tem acesso às lojas parceiras do programa. Ao realizar uma compra, um percentual é revertido em favor do participante.

Ao completar o valor mínimo de R$ 30 (trinta reais), o montante será transferido para a conta individual do servidor. Uma página especial no portal da Funpresp, que pode ser acessada aqui, explica o passo a passo e tudo o que o participante precisa saber para realizar seu cadastro na plataforma com segurança.

Coordenadora de Relacionamento e Atendimento da Fundação, Sandi Gutierrez ressaltou que o cashback é mais uma vantagem exclusiva aos participantes da Funpresp: "Trata-se de um

consumo inteligente e com duplo benefício: no momento da compra, com o desconto, e no futuro, com o dinheiro retornando para a conta previdenciária. Tudo isso de forma virtual e simplificada".



LIVRE DE TAXAS

De acordo com a fundação, todo o dinheiro que o participante recebe de volta para a previdência é livre de taxas. Dessa forma, 100% do valor é revertido para o saldo de conta dele.



Esses meses valores também podem ser deduzidos na declaração anual do imposto de renda, até o limite de 12%. O valor do cashback é somado ao total da reserva previdenciária do participante e, por

isso, também é rentabilizado, aumentando a poupança para o futuro, informou a Funpresp.