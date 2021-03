Por O Dia

Publicado 16/03/2021 22:24

Servidores públicos e membros do Poder Judiciário da União e do Ministério Público, que sejam participantes da Funpresp-Jud, poderão se candidatar ou escolher os seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação de Previdência Complementar (Funpresp-Jud) pelo mandato de quatro anos.

A Funpresp-Jud realizará este ano a sua quarta eleição, no período das 10h do dia 20 de maio às 17h de 30 de maio (horário de Brasília), por meio de sistema eletrônico de votação. Serão eleitos dois conselheiros: uma vaga para o Conselho Deliberativo e uma para o Fiscal.

Cada titular terá o seu suplente. E as chapas deverão se inscrever através do e-mail [email protected] , no período das 10h do dia 10 de março às 17h do dia 9 de abril, horário de Brasília.