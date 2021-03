Novas aeronaves chegam ainda esse semestre ao Estado do Rio Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 19/03/2021 06:00

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), na iminência de receber novas aeronaves para reforçar a atuação policial em solo fluminense, teve parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado e do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal para a nomeação de sete novos pilotos.

Os futuros agentes foram aprovados no concurso público para Piloto Policial/2011 que integram cadastro de reserva.

O prazo de validade do certame está suspenso pela lei que reconheceu a calamidade financeira do Estado do Rio. Para garantir que sejam respeitadas as restrições impostas pelo regime, a atual gestão da Sepol adotará medidas de compensação financeira.

Para a instituição, trata-se de uma "grande conquista da Polícia Civil que, dentro em breve, terá à sua disposição novos recursos humanos e materiais para intensificar o combate ao crime organizado no Estado".

