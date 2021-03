Audiência pública reuniu governo, Legislativo e servidores Divulgação/CMRJ

Publicado 19/03/2021 04:00

A reforma previdenciária proposta pelo governo Paes já divide opiniões no Legislativo . Ainda que esse cenário estivesse sendo desenhado, ficou ainda mais evidente com a audiência pública realizada ontem pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor da Câmara.

O texto aumenta o desconto dos servidores de 11% para 14% e a contribuição patronal de 22% para 28%, entre outros itens para a capitalização do Funprevi, que tem déficit atuarial calculado em R$ 38 bilhões.

Alguns vereadores se posicionaram contra a proposta. Entre eles, Lindbergh Farias (PT), que também criticou as medidas de austeridade impostas por leis federais; integrantes da bancada do Psol; Reimont (PT) e Jones Moura (PSD).

"Sou contra os 14%. Os servidores estão com salários congelados e não é o momento para se discutir essa proposta”, disse Moura.

Já Pedro Duarte (Novo) defendeu a aplicação das novas regras e contestou o déficit financeiro deste ano: segundo ele, não é de R$ 1 bilhão, mas de R$ 3,41 bilhões. Ele levou em consideração os R$ 347 milhões de royalties e mais o aporte feito pelo Tesouro com a contribuição suplementar - que vai gerar desembolso de R$ 2,1 bilhões esse ano.

Para a vereadora Teresa Bergher (Cidadania), o tema precisa ser encarado de forma técnica e não no campo político: “Infelizmente, não podemos tapar o sol com a peneira. O rombo no Funprevi não começou ontem, é resultado de muitos anos de péssimas gestões".

"Agora, não há outra saída, senão a reforma, que já devia ter sido feita, e não pode mais ser empurrada com a barriga. A decisão aqui não pode ser política. Nós, vereadores, temos que botar o pé na realidade", concluiu a parlamentar.